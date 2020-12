Nun also doch die Trennung! Der SV Sandhausen und Torhüter Martin Fraisl haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Dies gab der deutsche Fußball-Zweitligist bekannt. Der Wiener soll in der Vorbereitung auf die Partie gegen Holstein Kiel am 20. Dezember in der Kabine unangenehm aufgefallen sein. Der ÖFB-Legionär hatte das aber bis zuletzt bestritten.