Im Iran ist am Dienstag erstmals der in dem Land entwickelte Coronavirus-Impfstoff „Coviran Barekat“ getestet worden. Dem staatlichen Fernsehen zufolge wurden in Anwesenheit des iranischen Gesundheitsministers drei Testpersonen mit dem Mittel geimpft. In der ersten Testphase sollen 56 weitere Testpersonen geimpft und in weniger als einem Monat Ergebnisse bekannt gegeben werden.