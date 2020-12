„Tür Richtung Freiheit und Normalität öffnen“

„Die Impfung ist eine sehr große Chance für Österreich, die wir nutzen müssen“. Dazu brauche es eine hohe Impfbeteiligung, weil das die „Tür Richtung Freiheit und Normalität“ öffne. „Eine hohe Beteiligung könne aber nur auf Vertrauen bauen. Um das zu erfüllen, braucht es vor allem eine gute Vorbereitung der Impfkampagne und eine ehrliche Informationspolitik.“ Der Prozess der Impfentscheidung beginne schon jetzt, denn beim Thema Gesundheit würden die Menschen ihre Fragen in der Apotheke oder beim Hausarzt stellen. Dazu müsse man „alle mit an Bord“ haben, die Hausärzte, Apotheker und alle, die in den Impfprozess mit eingebunden sind.