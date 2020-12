Die Los Angeles Lakers haben in der National Basketball Association (NBA) in ihrem vierten Saisonspiel die zweite Niederlage kassiert. Der aktuelle Champion unterlag am Montag (Ortszeit) zu Hause den Portland Trail Blazers nach einem schwachen Schlussviertel mit 107:115. Damian Lillard war mit 31 Punkten Portlands Matchwinner. Bei den Lakers verbuchte Superstar LeBron James 29 Zähler.