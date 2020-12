Videokonferenzen direkt am PC

Für die meisten User wohl erfreulicher: WhatsApp soll im neuen Jahr Videokonferenzen wie bei Microsoft Teams oder Zoom am PC (per Browser oder WhatsApp-Client) ermöglichen. In den jüngsten Vorabversionen von WhatsApp tauchten laut dem gut informierten Blog WABetaInfo bereits Hinweise auf dieses Feature auf, das wohl 2021 starten wird.