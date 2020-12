„Müssen Corona möglichst rasch besiegen“

„Wir hatten größte Mühe, Hersteller zu überzeugen, zumindest eine bestimmte Menge an Malaria-Schnelltests weiterzuproduzieren“, so Bachmann: „Wir müssen also möglichst rasch Corona besiegen, um uns wieder auf die Haupterkrankungen und -probleme in Ländern wie Afrika konzentrieren zu können.“