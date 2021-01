Was bewegt uns? Was treibt uns an und was macht uns Angst?

Seit dem Jahr 2000 versucht Pantone das in einer Farbe des Jahres auszudrücken. Die Auswahl hat aber nichts mit Wahrsagen, sondern vielmehr mit zahlreichen Beobachtungen, Überlegungen und Trendanalysen zu tun. Die Pantone-Farbexperten halten Ausschau nach Farbeinflüssen, besuchen Ausstellungen, Fashionshows, Messen und berücksichtigen Trends unter anderem in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in der Mode und in allen Designbereichen. Auch neue Lifestyles oder Technologien werden miteinbezogen. Es gibt natürlich unterschiedliche Trends, aber „alle haben ihren Ursprung im kulturellen Zeitgeist“, erklärte Eiseman einmal in der „Vogue“.