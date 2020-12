ORF-Moderatorin Nadja Bernhard hatte der Wiener Wochenzeitung „Falter“ am Montag vorgeworfen, eine „falsche und sexistische Meldung“ über sich in der aktuellen Ausgabe abgedruckt zu haben. Konkret ging es um einen Beitrag im Satire-Jahresrückblick „Best of Böse“, in dem suggeriert wird, Bernhard würde ihre Brille tragen, obwohl sie gar keine Sehschwäche habe. Stimmt nicht, sagt Bernhard, sie habe 1,5 Dioptrien. „Unfassbar sexistisch. Das ist wieder so auf die Art, typisch Frau‘“, kommentiert die „Zeit im Bild“-Frontfrau den Beitrag.