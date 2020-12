Besonders bitter ist die Absage für die Snowboarder: Der Weltcup-Kalender, der ursprünglich sieben Stationen umfasste, ist nach dem Aus für das Montafon auf zwei Rennen geschrumpft. Aufgrund der unsicheren Covid-19-Situation hatten bereits zu Saisonbeginn Cervinia (It), St. Lary (Fra), der Feldberg (D) und Dolni Morava (Tch) angekündigt, ihre Weltcupevents nicht durchführen zu können. Jetzt soll der Weltcup von 22. bis 24. Jänner mit je einem Damen- und Herren-, sowie einem Teambewerb in Chiesa in Valmalenco (It) starten. Weiters steht aktuell noch das Finale in Veysonnaz (20. März) im Kalender.