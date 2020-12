Cruise soll nach einigen Corona-bedingten Unterbrechungen nämlich „wild entschlossen“ sein, den Film so schnell wie möglich - und ohne weitere Zwischenfälle - zu finalisieren. „Tom ist aufgebracht. All die Verzögerungen auf dieser langen Strecke, die sie gehen mussten, um weiter filmen zu können, und dann nehmen es manche nicht so ernst wie er“, seufzte ein Insider.