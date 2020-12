Aus noch ungeklärter Ursache war am Montag gegen 21.50 Uhr ein abgestelltes Fahrzeug in einer Absamer Tiefgarage in Brand geraten. Der Wagen brannte komplett ab, zudem wurden zwei in der Nähe abgestellte Pkw durch die Flammen beschädigt. Trotz starker Rauchentwicklung wurde niemand verletzt.