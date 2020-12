Einen Toten forderte am Montagabend ein Unfall auf der Westautobahn (A1) bei Laakirchen in Fahrtrichtung Salzburg. Zwei Pkw und ein Lkw waren darin verwickelt. Einer der Autolenker, ein 25-Jähriger aus Holzhausen, war unter dem Lkw eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.