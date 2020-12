15cm Schnee in 60 Minuten

Nach den Rekordniederschlägen Anfang Dezember wird auch der jüngste Schneefall in den Wetteraufzeichnungen Erwähnung finden. „Ich kann mich nicht erinnern, so große Niederschlagsmengen binnen einer Stunde jemals erlebt zu haben“, sagt ein Ubimet-Meteorologe. In weiten Teilen Kärntens wuchs nämlich die Schneedecke innerhalb von 60 Minuten um unglaubliche 15 Zentimeter!