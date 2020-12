HCB Südtirol und Fehervar liegen weiter im Gleichschritt an der Spitze der ICE Hockey League! Bozen gewann am Montag das Tiroler Derby bei den Innsbrucker Haien mit 3:2 und führt die Tabelle weiter vor dem punktgleichen Fehervar an. Die Ungarn besiegten in Linz die Black Wings mit 2:0. Der KAC gewann das Kärntner Derby gegen den VSV mit 4:0, die Vienna Capitals beendeten ihre Niederlagenserie.