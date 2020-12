Neujahr ist die Zeit für gute Vorsätze. 35 Prozent der Österreicher nehmen sich vor, 2021 mehr Geld zu sparen. Rund ein Fünftel will sich nach günstigeren Anbietern für Versicherungen und Co. umsehen, so eine ING-Studie. Wie das Konsumenten am besten anstellen, dafür gibt die Plattform durchblicker.at Tipps. Große Einsparungspotenziale finden Kunden bei Versicherungen, Handyverträgen und Finanzangeboten. Besonders viel ist bei Versicherungen drinnen.