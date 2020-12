Arschknapp war‘s, aber am Ende sollte es einfach nicht sein: Mensur Suljovic hat den Einzug ins Achtelfinale der Darts-Weltmeisterschaften in London verpasst! Der Wiener musste sich in einem wahren Thriller dem zweifachen Ex-Weltmeister Gary Anderson aus Schottland mit 3:4 nach Sätzen geschlagen geben.