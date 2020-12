18-jährige Komplizin

Eine 18-Jährige ließ den Afghanen die Drogen in ihrer Wohnung in Linz lagern und portionieren. Als Gegenleistung bekam sie Suchtgift für den Eigenkonsum.

Der 23-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, sieben Abnehmer wurden angezeigt.