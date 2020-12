Die wichtigsten K.-o.-Duelle im 1. Durchgang:



Philipp Aschenwald (AUT) - Dominik Peter (SUI)



Halvor Egner Granerud (NOR) - Mathis Contamine (FRA)



Daniel Huber (AUT) - Yukiya Sato (JPN)



Stefan Kraft (AUT) - Johann Andre Forfang (NOR)



Michael Hayböck (AUT) - Viktor Polasek (CZE)



Jan Hörl (AUT) - Martin Hamann (GER)



Markus Schiffner (AUT) - Marius Lindvik (NOR)



Thomas Lackner (AUT) - Artti Aigro (EST)