Der 29-Jährige, der schon im Sommer einige Tage zu Besuch bei der Verwandtschaft in Leonding gewesen war, hatte hier Weihnachten verbracht und wollte erst nach dem Jahreswechsel wieder die Heimreise antreten. Doch jetzt sitzt er in Haft. Denn nach einem Familienessen am Samstagabend dürfte Gabriel die Beherrschung verloren haben, weil Großcousine Eny A. (25) seine „Zuneigung“ nicht erwidern wollte.