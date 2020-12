Wer also auf die Piste oder aufs Eis möchte, muss sich eine FFP2-Maske zulegen. Diese ist nicht nur für den Wintersport, sondern auch für den alltäglichen Gebrauch von Vorteil. Denn FFP2-Masken filtern auch kleinste Partikel und Aerosole aus der Luft und schützen so vor allem den Träger zuverlässig vor Viren. Je nach Hersteller gibt es Modelle mit und ohne Ausatme-ventil. Letztere bieten noch besseren Schutz, da sie verhindern, dass der Träger sein Umfeld mit ausgeatmeten Tröpfchen in Kontakt bringt.