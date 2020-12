In Verdacht geraten war Bernd S. Er sah sich laut Anklage mit den schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, seine Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mit einem Skalpell brutal zugerichtet zu haben. Bis zum Prozess in Eisenstadt befand sich der Kfz-Aufbereiter in Untersuchungshaft. Nicht nur für ihn eine harte Zeit. Seine Tochter Lena vermisste den Papa so sehr. Sogar an ihrem 9. Geburtstag am 9. 9. musste sie ohne ihn auskommen. Nicht nur in der Familie, auch in der Firma standen alle hinter Bernd S. „Keiner hätte ihm das zugetraut, was ihm vorgeworfen wurde“, erklärte sein Anwalt, Gerhard Ederer. Mittlerweile hat ein Geschworenengericht S. von der Anklage wegen versuchten Mordes freigesprochen. Verurteilt wurde der 32-Jährige allerdings für seine sichergestellte Sammlung an Waffen, Kriegsmunition und anderer militärischer Utensilien. Die Zeit in U-Haft wird auf die Strafe angerechnet.