Inzwischen hat sich Gollnhuber per offenem Brief direkt an Gesundheitsminister Rudolf Anschober gewandt. In der Maßnahmenverordnung sei die Öffnung von Museen und botanischen Gärten erlaubt, argumentiert sie darin. „Nach Recherchen haben wir festgestellt, dass ähnliche Gärten in anderen Bundesländern, die mit uns vergleichbar sind, auch für die Öffentlichkeit geöffnet werden – wie der Winterwunderwald in Villach“, schreibt Gollnhuber. Sie ersuche daher um Gleichbehandlung und eine Wiedereröffnung ihres Hauses. Antwort hat sie bisher keine erhalten.