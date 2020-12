Gewöhnen musste sich der 33-Jährige zuletzt wieder an die Belastung im Spitzensport. „Anfang Sommer ist mir beim Abschlussturnier in Spanien ein 120-Kilo-Mann ins Knie gefallen.“ Fraktur im Schienbeinkopf, Ödem plus Bänderblessur - acht Wochen Ruhe! Ein Neustart für den Regisseur, der in Europas Top-Liga Highlight-Spiele wie in der „Copa del Rey“ gegen Real Madrid erlebte.