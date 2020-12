„Natürlich sind das schwierige Voraussetzungen für eine Wahl. Aber eine Verschiebung in so kurzer Zeit wäre schon allein aus rechtlichen Gründen nicht möglich - außerdem weiß ja niemand, ob die Situation in ein oder zwei Monaten eine bessere wäre“, so Kammer-Präsident und Bauernbund-Spitzenkandidat Franz Titschenbacher.