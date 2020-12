Darüber hinaus drängte Yoozoo in die Filmproduktion, wo man mit Filmrechten am Science-Fiction-Roman „Die drei Sonnen“ des chinesischen Autors Liu Cixin reüssieren wollte. Das Filmgeschäft lief aber nicht so recht an, vor einigen Wochen vereinbarte man dann mit Netflix, dass der US-Streamingdienst eine Umsetzung in Angriff nehmen darf.