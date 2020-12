Borkenkäfer als Hauptgefahr

2019 und 2020 flossen rund 4,5 Millionen Euro an forstlichen Fördermitteln in den Osttiroler Wald, um den Borkenkäfer zu bekämpfen und die Schutzfunktion wieder aufzubauen. 5,5 Millionen Euro erhielten die betroffenen Waldeigentümer (984 Anträge) aus dem Katastrophenfonds. In Summe wurden so rund zehn Millionen Euro in die Aufräumarbeiten und die Stabilität der Schutzwälder investiert.