Der Bauunternehmer aus dem Pongau war am Montagvormittag kurz vor 8 Uhr mit seinem Pick-up beim Aigenalmgraben in Großarl unterwegs, um Arbeiten an der heuer fertiggestellten Wildbach-Sperre durchzuführen. „Er wollte mit dem Pkw zu seinem Bagger oberhalb der Sperre fahren und ihn auftanken“, schildert Kommandant Josef Prommegger von der Freiwilligen Feuerwehr Großarl. Dabei kam er von einem Schotterweg ab und stürzte mit seinem Pick-up aus rund 30 Metern Höhe in den vereisten Graben. Der Lenker blieb unverletzt. 30 Floriani aus Großarl und St. Johann eilten daraufhin zu Hilfe. Mit einem Kran zogen die Einsatzkräfte das Fahrzeug aus dem Wasser. Ein Abschleppdienst brachte den Pongauer nach Hause. An dem Pick-up entstand laut Feuerwehr ein Totalschaden.