Hotelier Georg Imlauer kauft das Fünf-Sterne-Hotel Schloss Pichlarn in Aigen in der Steiermark. Um die Investitionskosten zu finanzieren, musste er jedoch zwei bestehende Immobilien-Projekte in Wien aufgeben. „Eigentlich wollten wir diese Gebäude zu Seminarbereichen ausbauen. So ein Investment ist in Zeiten wie diesen aber wenig zielführend, deshalb haben wir umdisponiert“, erklärt Imlauer. Die Pandemie habe erneut gezeigt, „dass Hotels am Land besser durch jede Krise kommen“, schildert der Saalfeldener. Den Preis des Schlosses wollte der Unternehmer nicht verraten.