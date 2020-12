Wie so oft im Wendler-Kosmos liegen die Dinge dann aber doch nicht ganz so einfach. Richtig ist: Am 5. Jänner (20.15 Uhr, RTL) beginnt eine neue Runde der RTL-Castingshow, es ist sage und schreibe die 18. Staffel. Nicht zutreffend ist dagegen der Eindruck, dass der Wendler vollwertiger Teil des Formats sein wird. Denn mitten in der Produktion brach das Arbeitsverhältnis krachend zusammen.