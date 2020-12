Man habe den Geschäftsführer der Fußballakademie für den Fall, dass die Anteilsübernahme funktioniere, schon vor längerem damit beauftragt, sich einen Businessplan zu überlegen, erläuterte Dorner. Dabei gehe es darum, welche Einnahmen man lukrieren könne, wie man sich im Bereich der Infrastruktur in Mattersburg öffnen könne und welche Vereine bzw. Sportarten man zulassen könne. Ein wesentliches Thema werde die Frage sein, ob man das derzeit in Steinbrunn befindliche Landessportzentrum in Mattersburg platziere. Bezüglich des Schulmodells werde überlegt, ob man vom Angebot einer HAK-Ausbildung auf das Modell eines Gymnasiums umstelle.