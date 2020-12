Es geht in die richtige Richtung - und zwar deutlich: In Innsbruck ist am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - unter 100 gesunken. Damit sei Innsbruck aktuell die einzige Landeshauptstadt in Österreich, welche diese Marke unterschritten habe.