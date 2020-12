Gegen 8 Uhr bemerkte ein Nachbar eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude und verständigte die Einsatzkräfte. Die 93-jährige Bewohnerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Haus auf und konnte das Gebäude nicht mehr selbständig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt Leoben konnten unter Verwendung von schwerem Atemschutz zum Brandherd vordringen und die 93-Jährige retten. Die Frau wurde in weiterer Folge vom Notarzt medizinisch versorgt, vom Roten Kreuz in das LKH Leoben und in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz verbracht. Brandursache dürfte ein Defekt einer in Verwendung stehende Heizdecke gewesen sein.