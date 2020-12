Dramatischer Einsatz am Montag auf der Alten Donau in Wien: Eine Jugendliche war mit ihrem Kanu gekentert und ins eiskalte Wasser gefallen. Mit letzter Kraft klammerte sich die 13-Jährige an einem im Wasser treibenden Ast fest. Zeugen bemerkten den Überlebenskampf und alarmierten die Feuerwehr. Das stark unterkühlte Mädchen konnte gerettet werden.