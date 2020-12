Was kommt da auf uns zu? Eine Frage, die sich künftige Mamas und Papas wohl immer stellen, wenn sie ihr erstes Kind erwarten. Allerdings: In Corona-Zeiten an Informationen aus erster Hand zu kommen ist schwierig. In den Krankenhäusern Tulln und Wiener Neustadt wusste man Abhilfe zu schaffen: Bei einem virtuellen Rundgang können sich werdende Eltern über die Gegebenheiten bei der Entbindung und die Nachsorge des Neugeborenen informieren.