Derzeit herrscht viel Verunsicherung in den Schulen, nach den Ferien gibt es wieder Home-Schooling, vor der Rückkehr in die Klassen soll es Massentests geben, es herrscht Maskenpflicht. Können Sie die Skepsis und Kritik nachvollziehen?

Ich will Stabilität im Bildungssystem, wir haben zu viel Auf und Zu, Hin und Her. Alles ist mir recht, um die Stabilität herzustellen, etwa der Mund-Nasen-Schutz oder vermehrtes Testen. Es wird nun eine große Testwelle von 15. bis 17. Jänner geben.