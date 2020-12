Dabei liegen die Auswirkungen klar auf der Hand: Die Feinstaubbelastung steigt in dieser Nacht sprunghaft an und belastet unsere Atmungsorgane - nicht nur in Zeiten einer weltweiten Pandemie mit einem Virus, das sich oft in der Lunge festsetzt. Auch durch den Müll der abgebrannten Raketenkörper gelangen schädliche Stoffe in den Kreislauf unserer Natur.