Neben dem Feuerwerk müssen Silvester-Fans in der Stadt Salzburg heuer auch einen Jahresausklang am Gaisberg verzichten. Die Zufahrt zum Salzburger Hausberg wird am Silvesterabend gesperrt. Ein Lichterspiel an der Fassade des Schlosses Mirabell und blaues Licht auf die Mozartstatue sollen laut Stadt dafür am Abend “für ein bisschen besonderen Glanz sorgen“. „Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns und sehen schon Erleichterungen auf uns zukommen. Aber noch müssen wir uns beim Feiern und bei den sozialen Kontakten stark einschränken, um einen neuerlichen Anstieg der Infektionen zu verhindern. Ich bitte deshalb die Menschen in der Stadt Salzburg weiter um ihre Rücksichtnahme. Und wünsche Ihnen ein gutes, neues Jahr! Im Lauf des Jahres 2021 wird sich vieles wieder normalisieren, darauf freuen wir uns alle schon“, so Bürgermeister Harry Preuner (ÖVP).

Eingeschränkt wird auch der Reinigungsdienst der Straßenmeisterei: Zur Sicherheit werden nach Mitternacht die Bereiche links und rechts der Salzach auf Höhe Staatsbrücke und die Innenstadt-Plätze kontrolliert. Bei etwaiger Gefährdung der Verkehrssicherheit durch Scherben oder anderen Verschmutzungen kommen die in Rufbereitschaft stehenden Reinigungsteams zum Einsatz. Ansonsten startet der Neujahrs-Dienst wie gewohnt mit dem Dienstantritt um 5 Uhr.