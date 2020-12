In vielen Haushalten liegen alte Netzteile herum

Tatsächlich dürften viele Nutzer passende Netzteile zu Hause haben: Bei Android-Smartphones gibt es mit USB-C (vorher: microUSB) seit Jahren eine einheitliche Ladebuchse, über die man sein Handy problemlos mit „fremden“ Netzteilen aufladen kann. microUSB- kann man am Ladegerät in der Regel durch USB-C-Kabel ersetzen, die neuen Handys wohl auch dann beiliegen, wenn das Ladegerät selbst fehlt. Bei der Ladegeschwindigkeit gibt es, je nach Smartphone und Netzteil, aber Unterschiede.