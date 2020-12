Kampfansage an die Konkurrenz

Zudem hatte Van Gerwen eine Kampfansage an die Konkurrenz auf Lager: „Peter Wright, Gerwyn Price, Gabriel Clemens, Ratajski. Mir ist das egal. Ich muss sicherstellen, dass ich im richtigen Moment die richtigen Dinge tue. Ich bin hier aus einem einzigen Grund. Ich will den Titel.“ Der Topstar gewann am Sonntag glatt mit 4:0 gegen Ricky Evans, einen der schnellsten Werfer auf dem Circuit. Dabei zeigte Van Gerwen eine klasse Leistung, spielte 106 Punkte im Schnitt und traf 57 Prozent seiner Doppel.