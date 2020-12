Umgebautes Android mit Huawei statt Google

Es ist also davon auszugehen, dass es sich bei Harmony OS um ein umgebautes Android handelt, bei dem Huawei - wie Amazon bei seiner Interpretation - die Google-Dienste durch eigene Angebote wie den App-Markt App Gallery ersetzt. In China gibt es bereits Handys mit Huaweis Harmony OS. Wann das Betriebssystem in Europa starten soll, ist noch unbekannt.