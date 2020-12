„Meine dringende Botschaft an jedermann in Sydney lautet dieses Jahr, das Feuerwerk im Fernsehen anzuschauen“, sagte Gladys Berejiklian, die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, am Montag. Das sei angesichts der Coronavirus-Pandemie der sicherste Weg. Sydney ist die Hauptstadt von New South Wales.