Minister erwartet in dieser Woche nächste Impfstoff-Lieferung

Die zweite Lieferung mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff - die erste mit 9750 Dosen war in der Nacht auf Samstag in Österreich eingetroffen - erwartet sich der Minister in dieser Woche. Anschober sieht dabei auch eine große Herausforderung für die Logistik, wie er sagte. Die erste Lieferung hatte der Pharmagroßhändler Herba Chemosan, wo die Tranche bei mehr als minus 70 Grad gelagert wird, in Wien und Niederösterreich selbst ausgeliefert, in den weiteren Bundesländern kam das Bundesheer zum Einsatz.