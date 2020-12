2020 war für viele Menschen eine Herausforderung. Auch wenn Schauspieler Johnny Depp nicht am Hungertuch nagen wird, muss auch er um seinen Job bangen. Die Vorwürfe des physischen und psychischen Missbrauchs seiner Ex-Frau Amber Heard ließen Rollenangebote und Verträge platzen. Trügt da etwa der Schein? Kartenlegerin und Hellseherin Ursula Haimerl will es wissen. Und … sie sieht auch Shia LaBeouf und Nadja Abd el Farrag in die Karten, die unlängst ebenfalls immer wieder in die Schlagzeilen gerieten.