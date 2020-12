Pandemie nahm in chinesischer Metropole Wuhan ihren Ausgang

In Wuhan war das Coronavirus Ende des Vorjahres erstmals bei Menschen festgestellt worden. Innerhalb weniger Wochen verbreitete es sich massiv in der Millionenmetropole. Am 23. Jänner wurde Wuhan dann von den Behörden abgeriegelt. In den folgenden Tagen wurde die Maßnahme auf die gesamte Provinz Hubei ausgedehnt, in der Wuhan liegt. Von China aus verbreitete sich das Virus schließlich in die ganze Welt.