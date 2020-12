„Das ganze Jahr 2020 wurde von Corona überstrahlt“, so Haselmayer. Insgesamt 98 Prozent der Menschen in Österreich seien mit den Maßnahmen der Regierung im März mitgegangen. Das habe dann aber massiv abgenommen. „Anfang April gab es Höchstwerte für die Regierung, mit über 75 Prozent Zustimmungsraten. Das hatten nicht mal Bruno Kreisky oder Wolfgang Schüssel. Aber dann sind viele Fehler passiert“, so der Politik-Experte. Man habe die Konzepte für die Massentests seit Anfang April auf dem Tisch liegen gehabt. „Am Ende des zweiten Lockdowns hat man in Wirklichkeit damit gestartet - acht Monate später.“