Die meisten Neuinfektionen wurden in Kärnten verzeichnet: 282 Neuinfizierte wurden in dem Bundesland registriert. Niederösterreich meldete 247 neue Fälle, Wien 226 und Oberösterreich 205. In Salzburg wurden 147 Neuinfizierte verzeichnet, in Tirol 124, in der Steiermark 111, in Vorarlberg 39 und im Burgenland 27.