Ebenfalls ein hohes Plus ist wenig überraschend während der Pandemie im Bereich der vorsätzlichen und fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten registriert worden, so Ruf am Montag im Ö1-Morgenjournal. „Hier geht es meistens darum, dass die Beschränkungen, die durch Covid auferlegt worden sind, wenn man sich zum Beispiel in der Wohnung aufhalten muss für eine bestimmte Zeit, nicht eingehalten werden“, erläuterte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.