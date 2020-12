Das Pongauer Spital ist seit dem Jahr 2014 in diesem Bereich neben der Christian-Doppler-Klinik in der Landeshauptstadt die einzige klinische Anlaufstelle im gesamten Bundesland Salzburg. Jedes Jahr werden in Schwarzach rund 300 Kinder und Jugendliche stationär und rund 1000 Betroffene ambulant versorgt. Dazu kommen über 100 auf der allgemeinpädiatrischen Station.