Der Wohnwagen war Freitagfrüh in der Innenstadt von Nashville explodiert. Es entstand großer Sachschaden, drei Menschen wurden verletzt. Aus dem Wohnwagen war vor der Explosion per Lautsprecherdurchsage gefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Polizeibeamte, die vor Ort waren, konnten noch Anrainer in Sicherheit bringen.