Touristen im Ausland gestrandet

Nachdem Mitte März viele Länder ihre Grenzen dichtmachten und der Flugverkehr zum Stillstand gekommen war, waren viele Reisende im Ausland gestrandet. Auch die österreichische Regierung mahnte ihre Bürger, so rasch wie möglich in die Heimat zurückzukehren, und führte „die größte Rückholaktion der Geschichte dieser Republik“ durch. Die EU versprach, sich an den Kosten zu beteiligen.